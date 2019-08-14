Матч "Тамбов" - "Краснодар" перенесен из-за Лиги чемпионов

Матч 6-го тура чемпионата России по футболу между "Тамбовом" и "Краснодаром" сдвинут на один день. Игра состоится 17 августа, а не 18-го, как предполагалось ранее. Начало встречи остается тем же - 16.30 мск, сообщает пресс-служба "Тамбова".

Перенос связан с участием "Краснодара" в Лиге чемпионов. Команда вышла в плей-офф раунд турнира, где встретится с "Олимпиакосом". Матч в Греции состоится 21 августа, в России - 27 числа.

Отметим, "Тамбов" свои домашние матчи пока проводит на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске.

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