Матч "Тамбов" - "Краснодар" перенесен из-за Лиги чемпионов

Матч 6-го тура чемпионата России по футболу между "Тамбовом" и "Краснодаром" сдвинут на один день. Игра состоится 17 августа, а не 18-го, как предполагалось ранее. Начало встречи остается тем же - 16.30 мск, сообщает пресс-служба "Тамбова".
Перенос связан с участием "Краснодара" в Лиге чемпионов. Команда вышла в плей-офф раунд турнира, где встретится с "Олимпиакосом". Матч в Греции состоится 21 августа, в России - 27 числа.
Отметим, "Тамбов" свои домашние матчи пока проводит на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске.
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