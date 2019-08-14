Российских журналистов выгнали со стадиона в Порту

Футбольный клуб "Порту" после игры 3-го тура Лиги чемпионов с "Краснодаром" потребовал от журналистов "Матч ТВ" покинуть пределы стадиона "Драгау". Корреспонденты не смогли взять интервью у футболистов в микс-зоне и попасть на пресс-конференцию тренеров команд.

За несколько минут до начала встречи стало известно, что "Матч ТВ" не покажет ранее анонсированную игру. Условия договора с телеканалом нарушил футбольный клуб. О деталях телевизионщики не сообщают.

"Матч ТВ" является обладателем эксклюзивных прав на трансляцию Лиги чемпионов. Но централизовано права продаются только на матчи основного этапа турнира и раунда плей-офф квалификации. То есть следующие игры "Краснодара" с греческим "Олимпиакосом" российские зрители смогут увидеть.

На игры 1-го, 2-го и 3-го раундов квалификации Лиги чемпионов/Лиги Европы права принадлежат клубам.

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