Четыре футболиста из России попали в топ-50 самых перспективных УЕФА

УЕФА опубликовал рейтинг самых перспективных футболистов европейских чемпионатов. В топ-50 попали четыре игрока из РПЛ.
В список попал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, игроки ЦСКА Иван Обляков и Никола Влашич, а также полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия.
"Универсальный футболист, который может закрыть позицию опорного, вингера или крайнего защитника. Одно из открытий прошлого чемпионата России", - говорится в сообщении УЕФА про Облякова.
"Воспитанник академии "Краснодара" в минувшем сезоне вытеснил из ворот двух более опытных голкиперов. Новый Игорь Акинфеев?" - задает УЕФА вопрос про Сафонова.
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