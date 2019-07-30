"Спартак" продал футболиста Фернандо в Китай

Московский "Спартак" объявил об уходе полузащитника Фернандо. Бразилец подписал контракт с китайским клубом "Бэйцзин Гоань". Подробности трансфера не разглашаются, но ранее СМИ сообщили о том, что красно-белые получат более 20 млн евро за игрока.

Сам Фернандо получит довольно высокую зарплату - около 5 млн евро. За "Спартак" он выступал с 2016 года. Бразилец провел за команду 98 матчей в различных турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 10 передач.

В Бразилии Фернандо выступал за "Гремио". В 2013 году перешел в "Шахтер", после чего играл за "Сампдорию". В составе сборной Бразилии провел 8 матчей, но после 2013 года в команду не вызывался.

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