Московский "Спартак" объявил об уходе полузащитника Фернандо. Бразилец подписал контракт с китайским клубом "Бэйцзин Гоань". Подробности трансфера не разглашаются, но ранее СМИ сообщили о том, что красно-белые получат более 20 млн евро за игрока.
Сам Фернандо получит довольно высокую зарплату - около 5 млн евро. За "Спартак" он выступал с 2016 года. Бразилец провел за команду 98 матчей в различных турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 10 передач.
В Бразилии Фернандо выступал за "Гремио". В 2013 году перешел в "Шахтер", после чего играл за "Сампдорию". В составе сборной Бразилии провел 8 матчей, но после 2013 года в команду не вызывался.
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