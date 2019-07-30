Экс-футболист сборной России Самедов завершил карьеру

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов завершил карьеру. Футболист объявил об уходе в Instagram. Последней командой 35-летнего игрока были "Крылья Советов".

"Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом", - написал Самедов.

Футболист ранее выступал только за московские клубы - "Спартак", "Локомотив", "Динамо" и ФК "Москва". Провел 454 игры, в которых забил 70 мячей. За "Крылья" отыграл 9 матчей и сделал 4 результативные передачи.

В составе сборной России провел 53 игры, в которых забил 7 мячей. Самедов принял участие в ЧМ-2018, отыграв в пяти матчах.

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