Американский хоккеист "Сибири" назвал стереотипы о русских

Новичок "Сибири" Сэм Лофквист дал первое интервью в России. В разговоре с клубной пресс-службой он назвал главные стереотипы о русских.

"Многие американцы считают, что вы холодны, неприветливы, но я с этим не согласен. Если ты приветлив и дружелюбен с русскими, они будут, возможно, самыми теплыми и отзывчивыми людьми", - заявил Лофквист.

Также хоккеист заявил, что ему понравилась русская культура и город Новосибирск, где базируется клуб "Сибирь".

"Новосибирск - одно из самых красивых мест, которое я видел в России. Я могу сказать, что я люблю Россию, люблю вашу культуру", - подытожил хоккеист.

Лофквист выступал за студентческие команды в США, но не был выбран на драфте НХЛ. В 20-летнем возрасте он перебрался в Швецию, а затем выступал в Финляндии. В сезоне-2018/19 американец играл за "Куньлунь" в КХЛ.

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