Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, запуталась в показаниях

Бразильская полиция сняла все обвинения с футболиста Неймара. Следователи не нашли доказательств того, что футболист изнасиловал девушку, которая утверждала, что преступление произошло в Париже 15 мая.
По сведениям Globo, девушка запуталась в собственных показаниях. Полиции удалось установить факт того, что между Неймаром и его спутницей была близость, но собрать доказательства изнасилования не удалось.
Ранее Неймар выступил с опровержением в Instagram. Футболист выложил скриншот переписки с девушкой, из-за чего на него было заведено еще одно дело - на фотографиях были интимные части тела знакомой Неймара. За публикацию он может получить штраф или тюремный срок.
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