Футбольный клуб Пике, Месси и Фабрегаса вышел в Сегунду

Футбольный клуб "Андорра" вышел в испанскую лигу Сегунда В, третьей по силе дивизион чемпионата страны. Это произошло после того, как клуб "Реус" был понижен в статусе административной меры.

"Андорра" в прошлый четверг внесла в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) 452 022 евро, необходимые для того, чтобы занять место "Реуса", при этом на освободившееся место претендовали еще несколько команд. В понедельник RFEF приняла решение, что новичком третьего дивизиона станет "Андорра".

Владельцем "Андорры" является футболист "Барсенлоны" Жерар Пике. Он купил акции клуба в конце декабря 2018 года. По данным СМИ, акционерами клуба стали нападающий "Барселоны" Лионель Месси и полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас.

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