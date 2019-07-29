Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что получил контракт от организации Bare Knuckle FC, американской лиги кулачных боев. Сейчас россиянин занимается оформление визы США, чтобы подписать бумаги с промоушеном.

BKFC - молодая организация, набирающая популярность в мире смешанных единоборств. Бои проводятся по правилам кулачных боев XIX века, которые значительно отличаются от регламента UFC.

Свой последний бой Емельяненко-младший провел в августе 2018 года. Его соперником был Тони Джонсон. Поединок закончился вничью.

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