Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что получил контракт от организации Bare Knuckle FC, американской лиги кулачных боев. Сейчас россиянин занимается оформление визы США, чтобы подписать бумаги с промоушеном.
BKFC - молодая организация, набирающая популярность в мире смешанных единоборств. Бои проводятся по правилам кулачных боев XIX века, которые значительно отличаются от регламента UFC.
Свой последний бой Емельяненко-младший провел в августе 2018 года. Его соперником был Тони Джонсон. Поединок закончился вничью.
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