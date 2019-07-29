Российского хоккеиста не пустили в Чехию

Российский хоккеист новокузнецкого "Металлурга" Денис Лудцев не смог получить чешскую визу. Спортсмен три дня пытался сдать документы в посольстве в Москве, но попытки не увенчались успехом, сообщает пресс-служба "Кузни". Хоккеист вместо сборов в Чехии будет тренироваться с клубом МХЛ "Кузнецкие Медведи".
Ранее сообщалось, что у российских спортсменов возникли проблемы с американской визой. Документы не смогли получить теннисистка Светлана Кузнецова и боец смешанных единоборств Рамзан Эмеев. Из-за этого они пропустят запланированные турниры, которые состоятся в США.
Читайте также:
15-летний парень выиграл в Fortnite более $1 млн
"На Универсиаду потратили 75 млрд, а тушить пожары в Сибири - дорого"
Жена Дадашева подаст иск к организаторам боя
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма из переписки спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера с директором регионального направления World Bank.
Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко. Здесь состоялся несанкционированный митинг в связи с массовым недопуском кандидатов от оппозиции на выборы в Московскую городскую думу. Сами кандидаты позиционировали несогласованную акцию протеста, как встречу со своими избирателями с названием «Допускай».
Путин неоднократно принимал участие в экспедициях Русского географического общества.