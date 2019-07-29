Российского хоккеиста не пустили в Чехию

Российский хоккеист новокузнецкого "Металлурга" Денис Лудцев не смог получить чешскую визу. Спортсмен три дня пытался сдать документы в посольстве в Москве, но попытки не увенчались успехом, сообщает пресс-служба "Кузни". Хоккеист вместо сборов в Чехии будет тренироваться с клубом МХЛ "Кузнецкие Медведи".

Ранее сообщалось, что у российских спортсменов возникли проблемы с американской визой. Документы не смогли получить теннисистка Светлана Кузнецова и боец смешанных единоборств Рамзан Эмеев. Из-за этого они пропустят запланированные турниры, которые состоятся в США.

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