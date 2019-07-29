Жена Дадашева подаст иск к организаторам боя

Жена боксера Максима Дадашева подаст иск к организаторам боя против Субриэля Матиаса, в результате которого россиянин скончался в больнице. По сведениям ТАСС, претензии супруги боксера состоят из двух факторов.

Во-первых, адвокаты считают, что организаторы могли не проверить подлинность медицинских документов Дадашева, которые были сделаны перед боем. Есть вероятность, что у боксера были проблемы со здоровьем. Так, при операции после поединка врач определил, что россиянин перенес инсульт во время боя.

Во-вторых, есть основания полагать, что организаторы нарушили правила оказания первой медицинской помощи боксеру в ринге и за его пределами. Считается, что бой можно было остановить раньше. Это могли сделать рефери, медицинский персонал или же сам спортсмен.

Дадашев 20 июля в бою с Субриэлем Матиасом пропустил серию ударов в 11-м раунде. Команда россиянина остановила бой, а после поединка ему стало плохо. Максим потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу. У боксера был обнаружен отек мозга и проведена трепанация черепа. 23 июля россиянин скончался в больнице.

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