Судья АИБА: рефери должен был остановить бой Дадашева

Николай Ловелиус, судья международной категории АИБА, работавший на олимпийских играх, объяснил, что должен был делать рефери боя Максима Дадашва и Субриэля Матиаса. Российский боксер скончался спустя три дня после поединка из-за полученных травм.

Дадшев в 11-м раунде пропустил серию ударов, после чего его команда попросила остановить поединок. Во время вскрытия было установлено, что Максим пережил инсульт во время боя. По мнению Ловелиуса, главный арбитр поединка должен был остановить его раньше.

"Я думаю, что должен быть очень внимательный и грамотный рефери. Когда грамотный рефери выступает в качестве главного судьи, я буду спокоен, потому что малейшая опасность - и рефери должен прекратить бой. Малейшая! Самое главное - это, конечно, арбитр. Помимо всего и тренер. У тренера есть право остановить бой в любой его фазе. На международных соревнованиях медицинская комиссия располагает правом над всеми. Если врач подошел и сказал «хватит», главный судья немедленно должен остановить бой. Я думаю, что только вот это основные критерии, которые могли быть не использованы в полном объеме. Отсюда несчастье", - считает Ловелиус.

По мнению судьи АИБА, слухи о том, что Дадашев мог быть допущен к бою с проблемами со здоровьем, не соответствуют действительности.

"Есть такое понятие "томография". Если томографию не прошел боксер, никаких поединков быть не может. Иногда были отложенные бои. Все планировалось. День, час подходят, говорят "нет, не будет". Медицинская комиссия вмешалась, запретила, потому что мера опасности повышенная. Только поэтому. Скорее всего, это происходит из-за того, что томографию не сделали вовремя", - заявил Ловелиус.

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