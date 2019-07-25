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Источник Правда.Ру

Юрист объяснил, что ждет соперника скончавшегося Дадашева

Спорт » Одиночные виды » Бокс print

Адвокат Дмитрий Аграновский в интервью для "Правды.Ру" объяснил, какие юридические последствия могут возникнуть после боя Максима Дадашева и Субриэля Матиаса, закончившегося смертью российского боксера. Ранее сообщалось, что Атлетическая комиссия штата Мэриленд в США проведет расследование инцидента.

По словам Аграновского, комиссия будет изучать детали организации боя - были ли соблюдены все правила проведения поединков или оказания медицинской помощи боксерам. 

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"Боксеры подписывают соответствующие контракты. Разумеется, расследование будет проведено. Во-первых, в рамках того, не было ли применено каких-то недозволенных приемов, потому что все равно есть же определенные правила, соблюдены ли были правила его соперником. Во-вторых, было ли сделано все возможное для оказания помощи. То есть расследование, я думаю, в первую очередь коснется организаторов боев.

Бокс - вообще довольно опасная вещь, если не соблюдать правила. Будут проверять, соблюдены ли эти правила. Я думаю, что это что-то аналогичное нашей халатности, допустим, или что-то в этом роде. Явно здесь никто не будет устанавливать факт убийства или умышленного причинения тяжких телесных повреждений. Здесь такие, я бы сказал, хозяйственные статьи. Это что-то типа несчастного случая на производстве", - заявил Аграновский.

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По мнению юриста, уголовное производство может быть начато, если будет установлено, что соперник Дадшева применил недозволенный прием. Но в целом такое дело вряд ли будет открыто, потому что травмы нанесены в рамках спортивного поединка.

"Ни о каком тяжком уголовном преступлении речи здесь не пойдет, потому что это спорт, это бой, это вообще ситуация, связанная с повышенной опасностью. Поэтому здесь будет проверка, соблюдены ли правила соперником, соблюдены ли  правила оказания помощи, соблюдены ли правила вообще подготовки к бою. К примеру, я не знаю, как было в этом случае, если один из боксеров находится в какой-то болезненной форме, в болезненном состоянии, его не должны были допускать к бою. Это же тоже должно проверяться. Так что проверка будет такого рода.  

Таких случаев, к сожалению, достаточно. Сейчас на ум не приходит. Но травмы во время спорта, вообще на спортивных состязаниях сплошь и рядом. Тут просто надо понимать, что ситуация здесь принципиально ничем не отличается, например, от аварии на автомобильных гонках или аварии на мотоциклетных гонках, или каких-то тяжких последствий во время горнолыжных соревнований. Это соревнования, связанные с повышенной опасностью", - подытожил адвокат.

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Темы бокс трагедия максим дадашев дмитрий аграновский
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