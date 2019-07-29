Тело Дадашева не могут доставить в Россию из-за проблем с документами

Тело боксера Максима Дадашева не будет доставлено в Россию во вторник, как это предполагалось ранее. Причины задержки - проблемы с документами, сообщает ТАСС. По новой информации, тело будет доставлено в среду или четверг.

Дадашев 20 июля в бою с Субриэлем Матиасом пропустил серию ударов в 11-м раунде. Команда россиянина остановила бой, а после поединка ему стало плохо. Максим потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу. У боксера был обнаружен отек мозга и проведена трепанация черепа.

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