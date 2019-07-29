15-летний парень выиграл в Fortnite более $1 млн

15-летний британец Джейден Эшмен вместе с другом из Голландии Дэйвом Йонгом выступили на турнире по игре Fortnite. Парни выиграли на двоих 2,25 миллиона долларов.

Любопытно, что мама Джейдена была против увлечения сына. Однажды она даже разбила его приставку и сломала гарнитуру. Сейчас же женщина рада за сына и шутит, что он будет тратить деньги не спеша.

"У него теперь будет пожизненная доставка еды. Думаю, ему этого хватит. Сидеть за играми и есть - это стиль Джейдена", - заявила женщина.

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