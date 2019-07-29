"На Универсиаду потратили 75 млрд, а тушить пожары в Сибири - дорого"

Игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала выступил с резкой критикой руководства страны. По его мнению, власть уделяет мало внимания проблеме пожаров в Сибири, а вместо этого тратит деньги на организацию спортивных мероприятий.

Чишкала считает, что только в России может быть ситуация, когда на Универсиаду-2019 в Красноярске было потрачено 75 млрд рублей, а сейчас никто не борется со смогом в городе, который образовался от пожаров.

"Все телеканалы показывали успехи и доминирование наших профессиональных спортсменов над простыми студентами из других стран. Было сделано все, чтобы гости из других стран остались довольными и счастливыми. А сейчас в моем родном Красноярском крае и во всей Сибири горят леса и масштаб трагедии колоссальный, люди задыхаются от дыма. Самое страшное, что эти пожары никто не собирается тушить, так как это очень дорого и не выгодно. Куда все катится, страшно представить", - поделился своим мнением Чишкала в Instagram.

На данный момент в Сибири зафиксировано 164 лесных пожара. Причиной большого количества возгораний считается аномальная жара и отсутствие дождей.

Читайте также:

Жена Дадашева подаст иск к организаторам боя

Обама выставил свою баскетбольную форму на аукцион

Футболист "Балтики" забил ударом через себя