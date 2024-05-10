Онколог поделился информацией о вреде голодания и значимости здорового питания

По мнению многих, голодание способно очистить организм от вредных элементов, однако этот метод может причинить вред, как сообщил онколог Вадим Покровский, заведующий кафедрой биохимии РУДН.
"Организм привыкает к тому, что у него бывают "голодные дни", соответственно, в "сытые дни" он начинает всё накапливать", — пояснил Вадим Покровский.
По мнению специалиста, такие меры "очищения" организма скорее вредны, поскольку в дни обычного питания организм будет пытаться сохранять запасы веществ на случай голодания, что может негативно сказаться на здоровье. Что касается исключения определённых продуктов, то рекомендуется отказаться от канцерогенной пищи. Вадим Покровский утверждает, что наилучшим способом поддержания здоровья и профилактики болезней является сбалансированное питание.
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