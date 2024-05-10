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Секреты общения с ГИБДД, которые должен знать каждый водител

Шесть действий, которые категорически нельзя совершать при общении с ГИБДД

2:05
Авто

Взаимодействие с инспекторами ГИБДД, будь то за проверку соблюдения ПДД или просто для проверки документов, часто вызывает нервозность у многих автомобилистов. Даже законопослушные водители испытывают некоторое напряжение при общении с полицейскими, особенно это касается начинающих водителей.

Шесть действий, которые категорически нельзя совершать при общении с ГИБДД
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Эксперты с сайта njcar. ru предлагают несколько советов, как минимизировать стресс и избежать неприятностей при таких встречах.

В первую очередь, если вы не нарушили никаких правил, не стоит волноваться. Важно избегать действий, которые могут спровоцировать дополнительные проверки со стороны инспектора.

Нет необходимости выходить из машины, чтобы доказать свою невиновность. По правилам, вы должны покинуть автомобиль только в специально предусмотренных случаях, например, при составлении протокола досмотра. Если полицейский просит вас выйти, это не означает обязательное подчинение.

Если полицейский предложит пересесть в его авто для оформления документов, можно вежливо отказаться, ссылаясь на соответствующие пункты приказа МВД. Желательно все же присутствовать при заполнении документов, чтобы контролировать правильность процесса и избежать возможных манипуляций.

Важно сохранять спокойствие и уважение во время общения с полицейским. Неприемлемые выражения могут квалифицироваться как хулиганство, что влечет за собой штрафы согласно уголовному кодексу. Лучше поддерживать корректный диалог.

Поддаваться на предложения о взятке недопустимо, даже если полицейские могут использовать различные хитрости, чтобы склонить вас к этому. Они могут затягивать процесс или угрожать, но на это нельзя соглашаться.

Не выключайте видеорегистратор во время общения с представителями закона, так как запись может послужить важным доказательством в случае возможных нарушений со стороны полиции. Это поможет защитить ваши права в процессе общения с ГИБДД.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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