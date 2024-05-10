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Убийца всех вирусов и бактерий: виноградный смузи со шпинатом, яблоками и мятой. Усильте эффект, добавив лимонный сок!

Готовим смузи для укрепления иммунитета из винограда, шпината и яблок

0:54
Еда

Этот смузи из чёрного винограда, шпината, яблок и мяты, способствующий укреплению иммунитета и детоксу, понравится всем приверженцам ЗОЖ.

Готовим смузи для укрепления иммунитета из винограда, шпината и яблок
Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это волшебное зелье действует как убийца всех вирусов и бактерий, и вы захотите снова приготовить его для своих близких.

Чтобы усилить эффект, добавьте в коктейль чайную ложку лимонного сока и наслаждайтесь. 

Ингредиенты

  • 1 чашка чёрного винограда
  • 1/2 стакана яблока
  • 2 веточки листьев мяты
  • 1/2 стакана шпината
  • 1 стакан воды

Приготовление

В чашу блендера добавьте вымытые и нарезанные фрукты, шпинат, воду и листья мяты, всё взбейте. Перелейте в бокал, украсьте листьями мяты и наслаждайтесь! Если хотите, добавьте немного соли, чтобы усилить вкус смузи.

Что будет если, сделать смузи из винограда
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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