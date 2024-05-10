Убийца всех вирусов и бактерий: виноградный смузи со шпинатом, яблоками и мятой. Усильте эффект, добавив лимонный сок!

Этот смузи из чёрного винограда, шпината, яблок и мяты, способствующий укреплению иммунитета и детоксу, понравится всем приверженцам ЗОЖ.
Это волшебное зелье действует как убийца всех вирусов и бактерий, и вы захотите снова приготовить его для своих близких.
Чтобы усилить эффект, добавьте в коктейль чайную ложку лимонного сока и наслаждайтесь.
В чашу блендера добавьте вымытые и нарезанные фрукты, шпинат, воду и листья мяты, всё взбейте. Перелейте в бокал, украсьте листьями мяты и наслаждайтесь! Если хотите, добавьте немного соли, чтобы усилить вкус смузи.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.