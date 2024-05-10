Россиянам рассказали, как докупить несколько лет стажа для начисления пенсии

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Депутат Чаплин: самозанятые могут приобрести до 15 лет стажа

1:15
Экономика

Депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что самозанятые граждане могут приобрести до 15 лет стажа, а остальные категории — до 7,5 лет.

Депутат Чаплин: самозанятые могут приобрести до 15 лет стажа
Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Он пояснил, что добровольное пенсионное страхование позволяет гражданам, у которых недостаточно обязательного стажа для назначения страховой пенсии, заключить договор с Социальным фондом России и уплачивать добровольные страховые взносы. Один год страхования и уплаты взносов дает только один год стажа.

По словам Чаплина, гражданин самостоятельно определяет сумму добровольных страховых взносов, однако существуют минимальные и максимальные значения.

В 2024 году минимальный годовой взнос составит 50 798 рублей. За эту сумму гражданину будет начислен один год стажа и пенсионные коэффициенты, приближающие к назначению страховой пенсии.

Если уплатить сумму, превышающую минимальный взнос, увеличатся пенсионные коэффициенты, но стаж останется прежним — один год. Оплата взносов может производиться на протяжении нескольких лет.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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