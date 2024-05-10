Россиянам рассказали, как докупить несколько лет стажа для начисления пенсии

Депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что самозанятые граждане могут приобрести до 15 лет стажа, а остальные категории — до 7,5 лет.
Он пояснил, что добровольное пенсионное страхование позволяет гражданам, у которых недостаточно обязательного стажа для назначения страховой пенсии, заключить договор с Социальным фондом России и уплачивать добровольные страховые взносы. Один год страхования и уплаты взносов дает только один год стажа.
По словам Чаплина, гражданин самостоятельно определяет сумму добровольных страховых взносов, однако существуют минимальные и максимальные значения.
В 2024 году минимальный годовой взнос составит 50 798 рублей. За эту сумму гражданину будет начислен один год стажа и пенсионные коэффициенты, приближающие к назначению страховой пенсии.
Если уплатить сумму, превышающую минимальный взнос, увеличатся пенсионные коэффициенты, но стаж останется прежним — один год. Оплата взносов может производиться на протяжении нескольких лет.
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