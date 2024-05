Айза Долматова устроила публичную перепалку с Алёной Водонаевой: "Лучше быть чокнутой бывшей женой"

Блогер Айза Долматова отреагировала на нападки Алёны Водонаевой.

Фото: https://vk.com/a.vodonaeva by ВК-аккаунт Алёны Водонаевой is licensed under public doman