Айза Долматова устроила публичную перепалку с Алёной Водонаевой: "Лучше быть чокнутой бывшей женой"

Блогер Айза Долматова отреагировала на нападки Алёны Водонаевой.
Алёна Водонаева спровоцировала публичный конфликт с бывшей женой рэпера Гуфа. В своем посте в социальных сетях звезда "Дома-2" рассказала о некой бывшей жене рэпера, которая лишилась рассудка.
Айзе показалось, что речь идёт именно о ней. Долматова считает, что Водонаева всегда мечтала заполучить Гуфа, поэтому "крутилась" рядом.
"Прости, но лучше быть чокнутой бывшей женой чокнутого рэпера, чем Алёной Водонаевой", — написала Айза.
Долматова назвала Водонаеву "активно гормональной женщиной". Она пригрозила звезде "Дома-2" закрутить роман с неким "любимым бывшим" Алёны.
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