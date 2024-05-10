Айза Долматова устроила публичную перепалку с Алёной Водонаевой: "Лучше быть чокнутой бывшей женой"

Айза Долматова раскритиковала Алёну Водонаеву: активно гормональная женщина

Блогер Айза Долматова отреагировала на нападки Алёны Водонаевой.

Фото: https://vk.com/a.vodonaeva by ВК-аккаунт Алёны Водонаевой is licensed under public doman

Алёна Водонаева спровоцировала публичный конфликт с бывшей женой рэпера Гуфа. В своем посте в социальных сетях звезда "Дома-2" рассказала о некой бывшей жене рэпера, которая лишилась рассудка.

Айзе показалось, что речь идёт именно о ней. Долматова считает, что Водонаева всегда мечтала заполучить Гуфа, поэтому "крутилась" рядом.

"Прости, но лучше быть чокнутой бывшей женой чокнутого рэпера, чем Алёной Водонаевой", — написала Айза.

Долматова назвала Водонаеву "активно гормональной женщиной". Она пригрозила звезде "Дома-2" закрутить роман с неким "любимым бывшим" Алёны.