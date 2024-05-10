Овощной боул с чечевицей и ароматными травами: в этом блюде много растительного белка и железа. Не забудьте добавить мёд!

Овощной боул с чечевицей: вкусное блюдо на ужин

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Это очень вкусное вегетарианское блюдо, в нём много овощей и растительного белка. В овощном боуле с чечевицей также много железа.

Фото: flickr.com by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

128 г моркови, нарезанной кубиками

1 стакан (240 мл) овощного бульона или воды

1/2 стакана (100 г) сырой чечевицы

1 средний кабачок (196 г), нарезанный кубиками

1 средний сладкий картофель (151 г), нарезанный кубиками

1 маленькая белая луковица, нарезанная кубиками

1 столовая ложка (15 мл) бальзамического уксуса

1 столовая ложка (15 мл) мёда

1 чайная ложка (5 мл) оливкового масла

1 чайная ложка свежего или сушёного розмарина

1 чайная ложка свежего или сушёного тимьяна

Соль и перец по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 220 градусов. Добавьте в миску морковь, лук, сладкий картофель и кабачки, затем сбрызните оливковым маслом. Приправьте солью и перцем и хорошо перемешайте. Разложите овощи на противне. Посыпьте розмарином и тимьяном, запекайте в течение 35–40 минут. Отварите чечевицу в овощном бульоне или воде. Разложите овощи и чечевицу по двум большим тарелкам, затем перемешайте с бальзамическим уксусом и мёдом.