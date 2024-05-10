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Овощной боул с чечевицей и ароматными травами: в этом блюде много растительного белка и железа. Не забудьте добавить мёд!

Овощной боул с чечевицей: вкусное блюдо на ужин

1:33
Еда

Это очень вкусное вегетарианское блюдо, в нём много овощей и растительного белка. В овощном боуле с чечевицей также много железа. 

Овощной боул с чечевицей: вкусное блюдо на ужин
Фото: flickr.com by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 128 г моркови, нарезанной кубиками
  • 1 стакан (240 мл) овощного бульона или воды
  • 1/2 стакана (100 г) сырой чечевицы
  • 1 средний кабачок (196 г), нарезанный кубиками
  • 1 средний сладкий картофель (151 г), нарезанный кубиками
  • 1 маленькая белая луковица, нарезанная кубиками
  • 1 столовая ложка (15 мл) бальзамического уксуса
  • 1 столовая ложка (15 мл) мёда
  • 1 чайная ложка (5 мл) оливкового масла
  • 1 чайная ложка свежего или сушёного розмарина
  • 1 чайная ложка свежего или сушёного тимьяна
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Добавьте в миску морковь, лук, сладкий картофель и кабачки, затем сбрызните оливковым маслом. Приправьте солью и перцем и хорошо перемешайте. Разложите овощи на противне. Посыпьте розмарином и тимьяном, запекайте в течение 35–40 минут.
  2. Отварите чечевицу в овощном бульоне или воде.
  3. Разложите овощи и чечевицу по двум большим тарелкам, затем перемешайте с бальзамическим уксусом и мёдом. 
Овощной боул с фалафелем за 10 минут!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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