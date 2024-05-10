Овощной боул с чечевицей и ароматными травами: в этом блюде много растительного белка и железа. Не забудьте добавить мёд!

Это очень вкусное вегетарианское блюдо, в нём много овощей и растительного белка. В овощном боуле с чечевицей также много железа.
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Ингредиенты
128 г моркови, нарезанной кубиками
1 стакан (240 мл) овощного бульона или воды
1/2 стакана (100 г) сырой чечевицы
1 средний кабачок (196 г), нарезанный кубиками
1 средний сладкий картофель (151 г), нарезанный кубиками
1 маленькая белая луковица, нарезанная кубиками
1 столовая ложка (15 мл) бальзамического уксуса
1 столовая ложка (15 мл) мёда
1 чайная ложка (5 мл) оливкового масла
1 чайная ложка свежего или сушёного розмарина
1 чайная ложка свежего или сушёного тимьяна
Соль и перец по вкусу
Приготовление
Разогрейте духовку до 220 градусов. Добавьте в миску морковь, лук, сладкий картофель и кабачки, затем сбрызните оливковым маслом. Приправьте солью и перцем и хорошо перемешайте. Разложите овощи на противне. Посыпьте розмарином и тимьяном, запекайте в течение 35–40 минут.
Отварите чечевицу в овощном бульоне или воде.
Разложите овощи и чечевицу по двум большим тарелкам, затем перемешайте с бальзамическим уксусом и мёдом.