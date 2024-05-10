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Эффективный способ выращивания огурцов - использование шпалер

Этот метод выращивания огурцов экономит пространство

2:12
Садоводство » Овощи

Огурцы — это одна из самых популярных и любимых овощей в нашей стране. Они богаты витаминами и микроэлементами, а также имеют низкую калорийность. Но не всегда удается купить свежие и качественные огурцы в магазине. Поэтому многие люди предпочитают выращивать их самостоятельно на своём участке.

Этот метод выращивания огурцов экономит пространство
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одним из самых эффективных способов выращивания огурцов является использование шпалер. Это вертикальные конструкции, на которых растения могут подниматься вверх, освобождая при этом место на земле. Такой метод выращивания позволяет сэкономить пространство и получить более обильный урожай. 

Первым шагом при выращивании огурцов на шпалерах является выбор подходящего места. Огурцы любят солнечные места, поэтому выбирайте участок с хорошей освещенностью. Также важно, чтобы в этом месте была хорошая вентиляция, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Далее необходимо подготовить шпалеры. Они могут быть изготовлены из дерева, металла или пластика. Важно, чтобы они были прочными и выдерживали вес растений. Шпалеры должны быть установлены на расстоянии около 30 см друг от друга, чтобы огурцы имели достаточно места для роста.

Перед посадкой семян или рассады необходимо подготовить почву. Огурцы любят плодородную и рыхлую почву с нейтральной кислотностью. При необходимости можно добавить компост или перегноя для улучшения плодородия почвы.

После этого можно приступать к посадке семян или рассады. Если вы используете семена, то они должны быть засеяны на глубину около 2 см. Рассаду следует высаживать на расстоянии около 20 см друг от друга. После посадки необходимо обильно полить почву.

Когда огурцы начнут расти, их необходимо подвязывать к шпалерам. Для этого можно использовать специальные подвязки или просто мягкие ткани. Важно следить за тем, чтобы растения не перекручивались и не повреждались при подвязывании.

Всегда с огурцами в открытом грунте
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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