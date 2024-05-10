Экологическое страхование: как оно работает и какие преимущества даёт регионам и всей России

Согласно статистике, около 10% территории России сегодня в той или иной степени загрязнено — на этих территориях проживают примерно 70 миллионов человек. Снижение рисков и минимизация негативного воздействия техногенных факторов не только возможны, но и необходимы. Однако возникает вопрос о финансировании мероприятий. Оптимальным решением в рыночных условиях является экологическое страхование, которое обеспечивает материальную компенсацию физическим и юридическим лицам при наступлении одного или нескольких страховых случаев. Подробности рассказывает АСН.
Существует два стандартных вида отношений, связанных со страхованием экологических рисков:
Оба вида экологического страхования обеспечивают компенсационные выплаты в соответствии с законодательством.
Субъектами страхования выступают физические и юридические лица. Основные риски включают любые загрязнения окружающей среды.
Источники риска:
Объектами экострахования выступают:
Главная функция экострахования — создание условий для ответственного отношения к экологии. Кроме того, страховка обеспечивает:
В целом экологическое страхование создает "финансовую подушку", повышающую экономическую безопасность страны, резюмируют эксперт АСН.
Экострахование имеет как плюсы, так и минусы.
Преимущества:
Главным недостатком соблюдения экологических стандартов может стать снижение производительности и качества продукции, отмечает АСН,
В качестве страхователя может выступать как физическое, так и юридическое лицо. Договор заключается на год с возможностью продления. При этом страховщик, перед заключением или продлением договора, обязан оценить страхуемый объект и риски.
Экономика страны переживает непростые времена, и вопросы экологии требуют особого внимания, в том числе через эффективную систему экологического страхования. Законодательная база на этот счёт существует, но нуждается в большей практической ориентации, поэтому необходимо найти баланс между обязательным и добровольным страхованием и стимулировать развитие последнего, подытоживает АСН.
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