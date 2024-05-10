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Экологическое страхование: как оно работает и какие преимущества даёт регионам и всей России

АСН: экострахование повысит экономическую безопасность РФ и регионов

4:22
Страхование

Согласно статистике, около 10% территории России сегодня в той или иной степени загрязнено — на этих территориях проживают примерно 70 миллионов человек. Снижение рисков и минимизация негативного воздействия техногенных факторов не только возможны, но и необходимы. Однако возникает вопрос о финансировании мероприятий. Оптимальным решением в рыночных условиях является экологическое страхование, которое обеспечивает материальную компенсацию физическим и юридическим лицам при наступлении одного или нескольких страховых случаев. Подробности рассказывает АСН.

АСН: экострахование повысит экономическую безопасность РФ и регионов
Фото: ПАО «Мосэнерго»/Анна Самарина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Виды экологического страхования

Существует два стандартных вида отношений, связанных со страхованием экологических рисков:

  • Добровольное страхование: договор заключается между гражданами или компаниями и страховыми организациями. Условия и риски выбираются самостоятельно, и страхуемое лицо прописывает только те, которые считает важными. При этом необходимо четкое понимание вероятности наступления страхового случая.
  • Обязательное страхование: применяется к предприятиям и отраслям, включенным в перечень опасных для экологии объектов, таким как атомные станции, ТЭЦ, водоканалы, сельскохозяйственные предприятия и другие.

Оба вида экологического страхования обеспечивают компенсационные выплаты в соответствии с законодательством.

Субъекты и объекты страхования

Субъектами страхования выступают физические и юридические лица. Основные риски включают любые загрязнения окружающей среды.

Источники риска:

  • Близкое размещение производственных и строительных объектов.
  • Применение химикатов в сельском хозяйстве.
  • Биотехнологические разработки.
  • Все виды транспорта.
  • Радиоактивные выбросы.
  • Технологии и оборудование с высоким экологическим риском.

Объектами экострахования выступают:

  • Ответственность владельцев предприятий и оборудования с повышенной экоопасностью.
  • Природные зоны и элементы, подверженные воздействию в ЧС.
  • Жизнь и здоровье граждан.
  • Ответственность природопользователей.
  • Затраты на восстановление природных зон.

Функции экологического страхования

Главная функция экострахования — создание условий для ответственного отношения к экологии. Кроме того, страховка обеспечивает:

  • Поощрение безаварийной работы предприятий путем снижения взносов.
  • Гарантию компенсаций при страховом случае.
  • Стабилизацию экономического положения и смягчение последствий при страховых ситуациях.

В целом экологическое страхование создает "финансовую подушку", повышающую экономическую безопасность страны, резюмируют эксперт АСН.

Плюсы и минусы экологического страхования

Экострахование имеет как плюсы, так и минусы.

Преимущества:

  • Снижение рисков финансовых потерь для владельцев опасных производств и частных лиц.
  • Повышение ответственности граждан и компаний.
  • Повышение престижа и репутации компании.
  • Сокращение контрольных мероприятий государства.
  • Стимулирование внедрения экологически безопасных технологий.

Главным недостатком соблюдения экологических стандартов может стать снижение производительности и качества продукции, отмечает АСН,

Договор экологического страхования: кто заключает и на какой срок

В качестве страхователя может выступать как физическое, так и юридическое лицо. Договор заключается на год с возможностью продления. При этом страховщик, перед заключением или продлением договора, обязан оценить страхуемый объект и риски.

Экономика страны переживает непростые времена, и вопросы экологии требуют особого внимания, в том числе через эффективную систему экологического страхования. Законодательная база на этот счёт существует, но нуждается в большей практической ориентации, поэтому необходимо найти баланс между обязательным и добровольным страхованием и стимулировать развитие последнего, подытоживает АСН.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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