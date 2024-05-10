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Как правильно подвязать томаты в огороде?

Говорим о подвязке рассады

2:22
Садоводство » Овощи

Подвязка томатов — важный этап в выращивании этих популярных овощей. Она позволяет не только сохранить растение в вертикальном положении, но и обеспечить ему необходимую поддержку для правильного формирования и созревания плодов. В этой статье мы расскажем о том, как правильно подвязывать томаты, чтобы получить богатый урожай и крепкие растения.

Говорим о подвязке рассады
Фото: commons.wikimedia.org

Так, необходимо учитывать при подвязке томатов — это их сорт. Некоторые сорта имеют компактную форму и не требуют подвязки, в то время как другие могут достигать значительной высоты и нуждаются в поддержке. Поэтому перед посадкой томатов необходимо изучить характеристики выбранных сортов и подобрать для них подходящий метод подвязки.

Существует несколько способов подвязки томатов. Один из самых распространенных — это использование металлических или деревянных стоек, к которым привязываются растения. Такой метод подходит для среднерослых и высокорослых сортов томатов. Стоики должны быть установлены на расстоянии около 60 см друг от друга и иметь высоту около 1,5 метра. К ним привязываются растения с помощью мягкой нити или специальных подвязочных материалов.

Ещё один способ подвязки — это использование сетки. Она устанавливается над рядом томатов и фиксируется на стойках или других опорах. Растения привязываются к сетке с помощью нити или специальных скрепок. Такой метод подходит для среднерослых и низкорослых сортов томатов.

Независимо от выбранного метода подвязки, важно следить за тем, чтобы растения не были слишком плотно привязаны. Нити или материалы должны быть достаточно мягкими, чтобы не повредить стебли и листья томатов. Также необходимо периодически проверять и регулировать подвязку, чтобы она не стала слишком тугой или слишком свободной.

Кроме того, при подвязке томатов необходимо учитывать их рост. Растения могут достигать значительной высоты и ветвиться, поэтому важно обрезать лишние побеги и листья, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и света. Это также поможет растениям сконцентрировать свои силы на формировании плодов.

Подвязка томатов шпагатом. Свободная петля для подвязки
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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