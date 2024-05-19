Чуйков поделился пикантным видео, на котором Муцениеце топлес

Телеведущий Иван Чуйков в своем блоге опубликовал видео с актрисой Агатой Муцениеце, которая во время спектакля в театре-кабаре Crave скидывает накидку, и и назвал ее "самым вкусным десертом".
Такими словами артист прокомментировал выступление Муцениеце, сбрасывающей с себя накидку в перьях и остающейся практически голой. Актриса видеоролик коллеги репостнула себе на страницу.
Недавно в СМИ писали о том, что Чуйков и Муцениеце рассекретят свой роман на церемонии вручения премии телеканала RU.TV. При этом друзья Агаты заявили, что между артистами пиар-роман.
Сама Муцениеце познакомила Чуйкова со своими детьми, но отметила, что представила его в качестве друга.
Ранее телеведущая Елена Николаева показала прогулку с мужем и детьми.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".