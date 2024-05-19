Чуйков поделился пикантным видео, на котором Муцениеце топлес

Иван Чуйков показал видео с Агатой Муцениеце и назвал ее "самым вкусным десертом"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Чуйков в своем блоге опубликовал видео с актрисой Агатой Муцениеце, которая во время спектакля в театре-кабаре Crave скидывает накидку, и и назвал ее "самым вкусным десертом".

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Агаты Муцениеце в Инстаграм is licensed under public domain

Такими словами артист прокомментировал выступление Муцениеце, сбрасывающей с себя накидку в перьях и остающейся практически голой. Актриса видеоролик коллеги репостнула себе на страницу.

Недавно в СМИ писали о том, что Чуйков и Муцениеце рассекретят свой роман на церемонии вручения премии телеканала RU.TV. При этом друзья Агаты заявили, что между артистами пиар-роман.

Сама Муцениеце познакомила Чуйкова со своими детьми, но отметила, что представила его в качестве друга.

Ранее телеведущая Елена Николаева показала прогулку с мужем и детьми.