Как заставить кошку слушаться: секреты дрессировки, которые вас удивят

Как научить кошку выполнять команды: принципы тренировки

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Перед тем как начать дрессировать своего питомца и удивлять гостей его умениями, важно некоторое время наблюдать за его поведением.

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Изучите все привычки вашей кошки. Например, если она любит прятаться в ящиках или мешках, поощряйте это и придумайте для этого действия определённую словесную команду.

Каждый раз, когда кошка залезает в коробку, произносите эту команду и давайте ей лакомство. Команда может быть любой, так как кошки не понимают её значения.

Если каждый раз при попытке спрятаться кошка будет слышать "прячься" или "коробка", а затем получать угощение, она поймёт, что вы одобряете её действие.

В дальнейшем, услышав знакомое слово, кошка будет бежать к коробке и прятаться там.

Кошки также легко учатся целоваться с хозяином. По своей природе они любопытные животные. Если вы сделаете губы трубочкой, как для поцелуя, и наклонитесь к кошке, она обязательно дотянется носом до ваших губ. Скажите при этом: "Поцелуй маму", и через некоторое время кошка, услышав эту фразу, будет сама подходить к вам для поцелуя.

Как научить кошку полезным командам Доказано, что кошки способны запоминать до пятидесяти человеческих слов. Проверьте это, наблюдая, как животное реагирует на свою кличку и другие ласковые слова. Зная это, вы сможете обучить кошку нужным командам.

Хотя считается, что кошки ведут ночной образ жизни, с наступлением темноты они могут мешать вам своим шумом. Чтобы уложить кошку спать, достаточно одной команды.

Когда кошка ляжет рядом с вами, погладьте её и несколько раз повторите "спать" или "спокойной ночи". Через две недели регулярных тренировок достаточно будет одного слова, чтобы кошка легла спать.

Тоже самое можно сделать с кормлением. Чтобы кошка не просила еду в неподходящее время, разработайте распорядок. Каждый раз, когда она ест, говорите: "ешь", "обедать", "ужин". Со временем кошка будет подходить к миске только по команде.

Кошки могут выучить более десятка команд. Главное — терпение, настрой на положительный результат и щедрое поощрение. Кошки — самодостаточные животные, и они будут учиться, только если чувствуют одобрение. Если кошка поймёт, что вы недовольны, она потеряет интерес к обучению, и все тренировки пойдут насмарку.