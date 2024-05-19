Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Футболист Марков назвал нынешнюю чемпионскую гонку в РПЛ очень интересной
Почему лают собаки: эксперты назвали главные причины
Креветки-богомолы способны наносить удары по силе сопостовимые с малоимпульсной пулей
Российские продукты покорили рынок Китая
Уехавший из России Андрей Бурковский появился на Каннском кинофестивале
После расставания с ЮрКиссом певица Люся Чеботина вновь влюбилась
Какие маникюрные процедуры не рекомендуется проводить после пятидесяти
Марина Хлебникова плохо ходит после пожара в квартире
Россиянам дали рекомендации по инвестированию в недвижимость
Как заставить кошку слушаться: секреты дрессировки, которые вас удивят

Как научить кошку выполнять команды: принципы тренировки

2:34
Зоосфера » Кошки

Перед тем как начать дрессировать своего питомца и удивлять гостей его умениями, важно некоторое время наблюдать за его поведением.

Как научить кошку выполнять команды: принципы тренировки
Фото: commons.wikimedia.org by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Изучите все привычки вашей кошки. Например, если она любит прятаться в ящиках или мешках, поощряйте это и придумайте для этого действия определённую словесную команду.

Каждый раз, когда кошка залезает в коробку, произносите эту команду и давайте ей лакомство. Команда может быть любой, так как кошки не понимают её значения.

Если каждый раз при попытке спрятаться кошка будет слышать "прячься" или "коробка", а затем получать угощение, она поймёт, что вы одобряете её действие.

В дальнейшем, услышав знакомое слово, кошка будет бежать к коробке и прятаться там.

Кошки также легко учатся целоваться с хозяином. По своей природе они любопытные животные. Если вы сделаете губы трубочкой, как для поцелуя, и наклонитесь к кошке, она обязательно дотянется носом до ваших губ. Скажите при этом: "Поцелуй маму", и через некоторое время кошка, услышав эту фразу, будет сама подходить к вам для поцелуя.

Как научить кошку полезным командам Доказано, что кошки способны запоминать до пятидесяти человеческих слов. Проверьте это, наблюдая, как животное реагирует на свою кличку и другие ласковые слова. Зная это, вы сможете обучить кошку нужным командам.

Хотя считается, что кошки ведут ночной образ жизни, с наступлением темноты они могут мешать вам своим шумом. Чтобы уложить кошку спать, достаточно одной команды.

Когда кошка ляжет рядом с вами, погладьте её и несколько раз повторите "спать" или "спокойной ночи". Через две недели регулярных тренировок достаточно будет одного слова, чтобы кошка легла спать.

Тоже самое можно сделать с кормлением. Чтобы кошка не просила еду в неподходящее время, разработайте распорядок. Каждый раз, когда она ест, говорите: "ешь", "обедать", "ужин". Со временем кошка будет подходить к миске только по команде.

Кошки могут выучить более десятка команд. Главное — терпение, настрой на положительный результат и щедрое поощрение. Кошки — самодостаточные животные, и они будут учиться, только если чувствуют одобрение. Если кошка поймёт, что вы недовольны, она потеряет интерес к обучению, и все тренировки пойдут насмарку.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Садальский объяснил, что не приглашает родню к себе домой
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Как развить красивую осанку: профилактика спинных проблем
Как развить красивую осанку: профилактика спинных проблем
Последние материалы
Телеведущая Николаева опубликовала фото с прогулки с мужем и двумя сыновьями
Морковь "Московская зимняя"
Дима Билан прокомментировал слухи о свадьбе из-за кольца на пальце
Фитнес-тренер: на голодный желудок тренироваться нельзя
Риск заболевания раком желудка увеличивается на 41% при употреблении соли
Названа причина резкого роста цен на никель
Рекордная активность частных инвестиций на рынке офисов Москвы
Как понять, что кошка здорова, по ее носу: важная информация для хозяев
Лимонад из розовой воды: освежающий напиток
Туроператор FUN&SUN запустил премиальную программу отдыха в Турции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников