Готовим ароматный суп из мидий: изысканное блюдо, которое обязательно понравится любителям морепродуктов

Этот вкусный суп из мидий лучше подавать с чесночным хлебом. Суп легко приготовить дома, а такие ингредиенты, как лук, ломтики лайма и кайенский перец, улучшают вкус и придают потрясающий аромат.
Фото: unsplash.com by Adrien Sala adriensala is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
2 кг мидий
2 зубчика чеснока
1 чашка зелёного лука
3 столовые ложки сливочного масла
Чёрный перец по желанию
1 столовая ложка сливочного масла
2 луковицы
2 лайма
1/2 чайной ложки кайенского перца
Соль по необходимости
3 столовые ложки белого вина
Вода по мере необходимости
Для украшения
Петрушка по желанию
Приготовление
Как следует промойте мидии под водой, а затем добавьте мидии в кастрюлю вместе с белым вином и нарезанным луком. Готовьте 5-6 минут на среднем огне. Время от времени помешивайте, пока мидии не раскроются.
Слейте воду с мидий. Нарежьте зелёный лук и чеснок. Поставьте сотейник на средний огонь, обжарьте лук и чеснок, добавьте кайенский перец, бульон от мидий и немного воды и тщательно перемешайте.
Добавьте мидии в суповую тарелку и залейте приготовленным бульоном. Украсьте петрушкой.
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