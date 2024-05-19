Готовим ароматный суп из мидий: изысканное блюдо, которое обязательно понравится любителям морепродуктов

Суп из мидий: ароматное блюдо

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот вкусный суп из мидий лучше подавать с чесночным хлебом. Суп легко приготовить дома, а такие ингредиенты, как лук, ломтики лайма и кайенский перец, улучшают вкус и придают потрясающий аромат.

Фото: unsplash.com by Adrien Sala adriensala is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

2 кг мидий

2 зубчика чеснока

1 чашка зелёного лука

3 столовые ложки сливочного масла

Чёрный перец по желанию

1 столовая ложка сливочного масла

2 луковицы

2 лайма

1/2 чайной ложки кайенского перца

Соль по необходимости

3 столовые ложки белого вина

Вода по мере необходимости

Для украшения

Петрушка по желанию

Приготовление

Как следует промойте мидии под водой, а затем добавьте мидии в кастрюлю вместе с белым вином и нарезанным луком. Готовьте 5-6 минут на среднем огне. Время от времени помешивайте, пока мидии не раскроются. Слейте воду с мидий. Нарежьте зелёный лук и чеснок. Поставьте сотейник на средний огонь, обжарьте лук и чеснок, добавьте кайенский перец, бульон от мидий и немного воды и тщательно перемешайте. Добавьте мидии в суповую тарелку и залейте приготовленным бульоном. Украсьте петрушкой.