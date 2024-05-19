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Готовим ароматный суп из мидий: изысканное блюдо, которое обязательно понравится любителям морепродуктов

Суп из мидий: ароматное блюдо

1:19
Еда

Этот вкусный суп из мидий лучше подавать с чесночным хлебом. Суп легко приготовить дома, а такие ингредиенты, как лук, ломтики лайма и кайенский перец, улучшают вкус и придают потрясающий аромат. 

Суп из мидий: ароматное блюдо
Фото: unsplash.com by Adrien Sala adriensala is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 2 кг мидий
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 чашка зелёного лука
  • 3 столовые ложки сливочного масла
  • Чёрный перец по желанию
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 2 луковицы
  • 2 лайма
  • 1/2 чайной ложки кайенского перца
  • Соль по необходимости
  • 3 столовые ложки белого вина
  • Вода по мере необходимости

Для украшения

  • Петрушка по желанию

Приготовление

  1. Как следует промойте мидии под водой, а затем добавьте мидии в кастрюлю вместе с белым вином и нарезанным луком. Готовьте 5-6 минут на среднем огне. Время от времени помешивайте, пока мидии не раскроются.
  2. Слейте воду с мидий. Нарежьте зелёный лук и чеснок. Поставьте сотейник на средний огонь, обжарьте лук и чеснок, добавьте кайенский перец, бульон от мидий и немного воды и тщательно перемешайте.
  3. Добавьте мидии в суповую тарелку и залейте приготовленным бульоном. Украсьте петрушкой.
Томатный суп с мидиями: просто, быстро и невероятно вкусно!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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