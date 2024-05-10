Дерматолог предложил способы подготовки кожи к лету

Дерматолог Тарасов: лучший метод подготовки кожи к летнему сезону - биоревитализация

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам дерматолога Виталия Тарасова, летнее солнце способно сильно высушить кожу, а агрессивное воздействие ультрафиолета может вызвать повреждения клеток из-за свободных радикалов. Он призвал к заблаговременной подготовке к тёплому времени года и посоветовал несколько действенных способов ухода за кожей.

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"Самая лучшая мера — это процедура биоревитализации, которая связана с введением в кожу главного увлажняющего компонента — гиалуроновой кислоты", — поделился Виталий Тарасов.

Данный метод подразумевает введение молекул других полезных веществ, таких как пептиды, аминокислоты и витамины, которые питают клетки и повышают эффективность механизмов защиты от УФ-лучей. Обычный курс лечения состоит из трёх-пяти процедур с интервалом в одну-две недели, пояснил врач.

Существуют и другие методики, помимо биоревитализации (также проводимые через инъекции), которые могут улучшить состояние кожи в эстетическом вопросе. Врач Тарасов упомянул среди них ботулинотерапию, которая помогает устранить мимические морщины, и контурную пластику, которую можно выполнить прямо перед отпуском.