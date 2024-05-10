На выставке Arabian Travel Market в Дубае Египет анонсировал курс на обновление туристического имиджа

Египет пытается отойти от стереотипа страны пирамид

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

На недавно прошедшей в Дубае выставке Arabian Travel Market, состоявшейся с 6 по 9 мая, представители туристической сферы Египта заявили о необходимости обновления имиджа страны. По словам корреспондента TourDom.ru, который присутствовал на пресс-конференции, традиционное восприятие Египта как страны пирамид уже не соответствует современным реалиям. Египет стремится привлечь более широкий круг посетителей, включая туристов из Ближнего Востока, Китая и Индии, предлагая им новые аспекты своей культуры.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вице-министр по туризму Гада Шалаби сообщила о значительных успехах: в 2023 году число иностранных посетителей достигло 15 миллионов человек, а к 2028 году планируется удвоить эту цифру. Египет вызывает большой интерес, попадая в топ-10 поисковых запросов Google, что в сочетании с удобным транспортным сообщением способствует увеличению туристического потока.

На конференции были озвучены планы по развитию новых курортных зон, таких как Нью Аламейн на побережье Средиземного моря, и диверсификации туристических продуктов. Среди них — культурно-исторический туризм, приключенческие мероприятия вроде дайвинга, семейный отдых и релаксация на пляжах. Также власти ставят цель привлечь паломников, обновляя религиозные маршруты на Синае и организовывая специальные уик-энды в Каире для мусульман.

Гада Шалаби и другие члены правительства также акцентировали внимание на развитии гастрономии, организации свадеб и мероприятий, а также улучшении предложений по велнесу. Исследования показывают, что туристы стремятся к разнообразию, и на этой основе Египет планирует строить новый имидж, отходя от стереотипов и представляя себя как уникальное и многогранное направление.