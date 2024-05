На выставке Arabian Travel Market в Дубае Египет анонсировал курс на обновление туристического имиджа

На недавно прошедшей в Дубае выставке Arabian Travel Market, состоявшейся с 6 по 9 мая, представители туристической сферы Египта заявили о необходимости обновления имиджа страны. По словам корреспондента TourDom.ru, который присутствовал на пресс-конференции, традиционное восприятие Египта как страны пирамид уже не соответствует современным реалиям. Египет стремится привлечь более широкий круг посетителей, включая туристов из Ближнего Востока, Китая и Индии, предлагая им новые аспекты своей культуры.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International