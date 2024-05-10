Популярный в Индии напиток: смузи из молока и творога с добавлением сухофруктов и кардамона

Рецепт молочного смузи с сухофруктами и кардамоном

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот напиток, популярный в Индии, готовится из сгущённого молока, творога, сахара и кардамона с добавлением сухофруктов.

Фото: Own work by Freshfruitturkey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

500 мл молока

100 г сахара

20 г смеси сухофруктов

150 г творога

20 г зелёного кардамона

Приготовление

Поставьте кастрюлю на огонь и вскипятите сгущёнку. Убавьте огонь и дайте покипеть, пока молоко не загустеет. Обязательно продолжайте помешивать, иначе снизу пригорит. Добавьте сахар и кардамон. Хорошо перемешайте и готовьте минуту. Выключите огонь и дайте молоку остыть. Поставьте молоко в холодильник на 10-15 минут, добавьте творог. Затем всё содержимое перелейте в банку и встряхните. Перелейте смесь в стаканы, подавайте напиток охлаждённым, украсив сверху сухофруктами.