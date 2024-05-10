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Популярный в Индии напиток: смузи из молока и творога с добавлением сухофруктов и кардамона

Рецепт молочного смузи с сухофруктами и кардамоном

0:57
Еда

Этот напиток, популярный в Индии, готовится из сгущённого молока, творога, сахара и кардамона с добавлением сухофруктов.

Рецепт молочного смузи с сухофруктами и кардамоном
Фото: Own work by Freshfruitturkey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 500 мл молока
  • 100 г сахара
  • 20 г смеси сухофруктов
  • 150 г творога
  • 20 г зелёного кардамона

Приготовление

  1. Поставьте кастрюлю на огонь и вскипятите сгущёнку. Убавьте огонь и дайте покипеть, пока молоко не загустеет. Обязательно продолжайте помешивать, иначе снизу пригорит.
  2. Добавьте сахар и кардамон. Хорошо перемешайте и готовьте минуту. Выключите огонь и дайте молоку остыть.
  3. Поставьте молоко в холодильник на 10-15 минут, добавьте творог. Затем всё содержимое перелейте в банку и встряхните. Перелейте смесь в стаканы, подавайте напиток охлаждённым, украсив сверху сухофруктами. 
Как сделать молочный коктейль
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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