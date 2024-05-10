Популярный в Индии напиток: смузи из молока и творога с добавлением сухофруктов и кардамона

Этот напиток, популярный в Индии, готовится из сгущённого молока, творога, сахара и кардамона с добавлением сухофруктов.
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Ингредиенты
500 мл молока
100 г сахара
20 г смеси сухофруктов
150 г творога
20 г зелёного кардамона
Приготовление
Поставьте кастрюлю на огонь и вскипятите сгущёнку. Убавьте огонь и дайте покипеть, пока молоко не загустеет. Обязательно продолжайте помешивать, иначе снизу пригорит.
Добавьте сахар и кардамон. Хорошо перемешайте и готовьте минуту. Выключите огонь и дайте молоку остыть.
Поставьте молоко в холодильник на 10-15 минут, добавьте творог. Затем всё содержимое перелейте в банку и встряхните. Перелейте смесь в стаканы, подавайте напиток охлаждённым, украсив сверху сухофруктами.