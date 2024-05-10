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Почему ходьба так важна и сколько километров в день вы должны проходить?

Почему вы должны начать проходить 10 км в день уже сегодня?

2:23
Спорт

Быстрая ходьба — это реальный инструмент для улучшения состояния вашего здоровья. Она должна стать неотъемлемой частью ваших оздоровительных усилий. Заставлять себя совершать более длительные прогулки жизненно важно, и они придадут сил. Вот почему огромное количество людей начали практиковать подсчет шагов. И мы хотим рассказать об основных преимуществах ходьбы 10 км в день и о том, сколько веса вы могли бы сбросить, если бы превратили это в свою ежедневную привычку.

Почему вы должны начать проходить 10 км в день уже сегодня?
Фото: commons.wikimedia.org by Danka & Peter dankapeter is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Давайте посмотрим на цифры в научных публикациях. По данным Harvard Health Publishing:

  • Человек весом 70 кг, который ходит со скоростью 15 минут на км, скорее всего, сожжет около 500 калорий за 10-километровую прогулку.
  • Человек весом 84 кг сократит количество калорий примерно на 600 калорий, проходя с той же скоростью 10 км.

Сколько шагов я пройду за 10 км? При прохождении 10 км в конечном итоге получается около 12 000 шагов, хотя это число сильно варьируется из-за разницы в длине шага.

Однако ориентироваться исключительно на количество шагов не всегда эффективно. Исследователи теперь говорят, что тип шагов, которые вы предпринимаете, так же важен, как и их количество. Вот несколько тактик, которым следует следовать:

  • Начните ходить и считайте шаги.
  • Ускоряйтесь.
  • Выходите сами, одни.
  • Поднимайтесь в гору (дополнительная нагрузка).

В чем преимущества ежедневной ходьбы?

  • Поддерживайте здоровый вес и сокращайте жировые отложения.
  • Улучшите здоровье сердечно-сосудистой системы.
  • Укрепляйте свои кости и мышцы.
  • Предотвращайте различные заболевания, включая инсульт, болезни сердца, высокое кровяное давление, рак и диабет 2 типа, или лечите их.
  • Повысьте мышечную выносливость.
  • Улучшайте свое равновесие и координацию.
  • Повысьте уровень энергии.
  • Улучшите свое настроение, когнитивные способности, память и сон.
  • Уменьшите стресс и напряженность.
  • Укрепляйте иммунную систему.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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