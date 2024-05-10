Почему ходьба так важна и сколько километров в день вы должны проходить?

Почему вы должны начать проходить 10 км в день уже сегодня?

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Быстрая ходьба — это реальный инструмент для улучшения состояния вашего здоровья. Она должна стать неотъемлемой частью ваших оздоровительных усилий. Заставлять себя совершать более длительные прогулки жизненно важно, и они придадут сил. Вот почему огромное количество людей начали практиковать подсчет шагов. И мы хотим рассказать об основных преимуществах ходьбы 10 км в день и о том, сколько веса вы могли бы сбросить, если бы превратили это в свою ежедневную привычку.

Фото: commons.wikimedia.org by Danka & Peter dankapeter is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Давайте посмотрим на цифры в научных публикациях. По данным Harvard Health Publishing:

Человек весом 70 кг, который ходит со скоростью 15 минут на км, скорее всего, сожжет около 500 калорий за 10-километровую прогулку.

Человек весом 84 кг сократит количество калорий примерно на 600 калорий, проходя с той же скоростью 10 км.

Сколько шагов я пройду за 10 км? При прохождении 10 км в конечном итоге получается около 12 000 шагов, хотя это число сильно варьируется из-за разницы в длине шага.

Однако ориентироваться исключительно на количество шагов не всегда эффективно. Исследователи теперь говорят, что тип шагов, которые вы предпринимаете, так же важен, как и их количество. Вот несколько тактик, которым следует следовать:

Начните ходить и считайте шаги.

Ускоряйтесь.

Выходите сами, одни.

Поднимайтесь в гору (дополнительная нагрузка).

В чем преимущества ежедневной ходьбы?

Поддерживайте здоровый вес и сокращайте жировые отложения.

Улучшите здоровье сердечно-сосудистой системы.

Укрепляйте свои кости и мышцы.

Предотвращайте различные заболевания, включая инсульт, болезни сердца, высокое кровяное давление, рак и диабет 2 типа, или лечите их.

Повысьте мышечную выносливость.

Улучшайте свое равновесие и координацию.

Повысьте уровень энергии.

Улучшите свое настроение, когнитивные способности, память и сон.

Уменьшите стресс и напряженность.

Укрепляйте иммунную систему.