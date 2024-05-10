Для каких водителей и марок машин ОСАГО стоит дешевле: исследование Banki.ru

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Экономим на ОСАГО: анализ цен по брендам, моделям и стажу водителей

4:10
Страхование

Банки.ру изучили, как россияне приобретали полисы ОСАГО в первом квартале 2024 года, и сколько они стоили. Выяснилось, что каждая группа покупателей платила больше или меньше по сравнению со средними показателями. Эксперты рассказывают, от чего зависит цена обязательной "автогражданки".

Экономим на ОСАГО: анализ цен по брендам, моделям и стажу водителей
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Популярные марки и модели автомобилей

Наиболее популярными марками автомобилей, для которых покупались полисы ОСАГО на Банки.ру, стали ВАЗ, Toyota и Kia. Средняя стоимость полиса для владельцев этих марок составляла 6,3 тыс., 7,4 тыс. и 7,4 тыс. рублей соответственно, что ниже средней стоимости ОСАГО по всем маркам на 16%, 2% и 1%.

Владельцы Chevrolet платили за ОСАГО в среднем столько же, сколько и владельцы других марок — около 7,5 тыс. рублей, а полисы на автомобили Ford были дороже на 1%.

Самые популярные модели, на которые оформляли полис ОСАГО на Банки.ру, — Kia Rio (7,3 тыс. рублей), Hyundai Solaris (6,5 тыс.) и Lada Granta (6,3 тыс. рублей). Для каждой из этих моделей средний чек был ниже, чем по всем моделям, застрахованным в первом квартале, на 3%, 13% и 15% соответственно.

В то же время страхование ОСАГО для Lada Vesta и Toyota Corolla обходилось дороже на 6% и 11% соответственно. Это самые «дорогие» автомобили в десятке популярных моделей на Банки.ру.

Мощность двигателя и стоимость полиса

Самыми популярными автомобилями по мощности двигателя на Банки.ру оставались машины с двигателями до 100 л. с. Распределение средней стоимости полиса ОСАГО среди этих автомобилей оказалось предсказуемым: чем меньше мощность двигателя, тем дешевле полис. Например, владельцы микролитражек с двигателем от 1 до 50 л. с. в среднем платили на 46% меньше, а водители автомобилей с двигателем свыше 300 л. с. — на 26% больше среднего.

Год выпуска и стоимость полиса

Анализ средней стоимости полиса для автомобилей разных годов выпуска показал, что самые часто страхуемые модели были выпущены в 2012, 2013 и 2008 годах. Средняя стоимость полиса для автомобилей 2012 года выпуска была заметно ниже — 6,9 тыс. рублей (-8%). Для машин 2013 и 2008 годов средняя стоимость полиса составила 8 тыс. и 7,7 тыс. рублей соответственно, что дороже среднего на 7% и 3%. Страхование автомобилей 2014 и 2019 годов выпуска обходилось дешевле на 18% и 11%.

Возраст, стаж и стоимость полиса

Чаще всего полисы ОСАГО на Банки.ру покупали люди в возрасте от 37 до 39 лет, и страховка обходилась им на 6–8% дешевле, чем другим клиентам. При этом существует закономерность: чем старше клиент, тем дешевле обходится ОСАГО. Это связано с коэффициентом возраста и стажа (КВС).

Аналогичная тенденция прослеживается по стажу вождения: чем больше стаж, тем дешевле полис. Самыми активными покупателями ОСАГО на Банки.ру оказались водители со стажем вождения 14–16 лет. Полисы обходились им на 11–14% дешевле среднего.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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