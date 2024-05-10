Для каких водителей и марок машин ОСАГО стоит дешевле: исследование Banki.ru

Банки.ру изучили, как россияне приобретали полисы ОСАГО в первом квартале 2024 года, и сколько они стоили. Выяснилось, что каждая группа покупателей платила больше или меньше по сравнению со средними показателями. Эксперты рассказывают, от чего зависит цена обязательной "автогражданки".
Наиболее популярными марками автомобилей, для которых покупались полисы ОСАГО на Банки.ру, стали ВАЗ, Toyota и Kia. Средняя стоимость полиса для владельцев этих марок составляла 6,3 тыс., 7,4 тыс. и 7,4 тыс. рублей соответственно, что ниже средней стоимости ОСАГО по всем маркам на 16%, 2% и 1%.
Владельцы Chevrolet платили за ОСАГО в среднем столько же, сколько и владельцы других марок — около 7,5 тыс. рублей, а полисы на автомобили Ford были дороже на 1%.
Самые популярные модели, на которые оформляли полис ОСАГО на Банки.ру, — Kia Rio (7,3 тыс. рублей), Hyundai Solaris (6,5 тыс.) и Lada Granta (6,3 тыс. рублей). Для каждой из этих моделей средний чек был ниже, чем по всем моделям, застрахованным в первом квартале, на 3%, 13% и 15% соответственно.
В то же время страхование ОСАГО для Lada Vesta и Toyota Corolla обходилось дороже на 6% и 11% соответственно. Это самые «дорогие» автомобили в десятке популярных моделей на Банки.ру.
Самыми популярными автомобилями по мощности двигателя на Банки.ру оставались машины с двигателями до 100 л. с. Распределение средней стоимости полиса ОСАГО среди этих автомобилей оказалось предсказуемым: чем меньше мощность двигателя, тем дешевле полис. Например, владельцы микролитражек с двигателем от 1 до 50 л. с. в среднем платили на 46% меньше, а водители автомобилей с двигателем свыше 300 л. с. — на 26% больше среднего.
Анализ средней стоимости полиса для автомобилей разных годов выпуска показал, что самые часто страхуемые модели были выпущены в 2012, 2013 и 2008 годах. Средняя стоимость полиса для автомобилей 2012 года выпуска была заметно ниже — 6,9 тыс. рублей (-8%). Для машин 2013 и 2008 годов средняя стоимость полиса составила 8 тыс. и 7,7 тыс. рублей соответственно, что дороже среднего на 7% и 3%. Страхование автомобилей 2014 и 2019 годов выпуска обходилось дешевле на 18% и 11%.
Чаще всего полисы ОСАГО на Банки.ру покупали люди в возрасте от 37 до 39 лет, и страховка обходилась им на 6–8% дешевле, чем другим клиентам. При этом существует закономерность: чем старше клиент, тем дешевле обходится ОСАГО. Это связано с коэффициентом возраста и стажа (КВС).
Аналогичная тенденция прослеживается по стажу вождения: чем больше стаж, тем дешевле полис. Самыми активными покупателями ОСАГО на Банки.ру оказались водители со стажем вождения 14–16 лет. Полисы обходились им на 11–14% дешевле среднего.
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