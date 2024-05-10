Россияне могут докупить до 15 лет стажа: депутат рассказал, как обеспечить себе комфортную пенсию

Депутат Чаплин: россияне могут докупить до 15 лет стажа для пенсии

2:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Самозанятые могут приобрести до 15 лет стажа, а остальные категории граждан — 7,5 лет, сообщил депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия") в интервью "Российской газете".

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Парламентарий отметил, что система добровольного пенсионного страхования (ДПС) позволяет гражданам, которым не хватает обязательного стажа для назначения страховой пенсии, заключить договор с Социальным фондом России и уплатить добровольные страховые взносы. Один год взносов соответствует одному году стажа. Размер взносов граждане определяют сами, но есть минимальный и максимальный пределы. В 2024 году минимум составляет 50 798 рублей, что позволит заработать один год стажа и получить пенсионные коэффициенты.

Если взносы превысят минимальную сумму, коэффициенты увеличатся, но стаж по-прежнему составит один год. Оплата может осуществляться на протяжении нескольких лет, пояснил депутат.

Для того чтобы учесть 2024 год в стаже, взносы необходимо оплатить в этом году. Чтобы добавить в стаж 2025 год, потребуется действующий договор ДПС в 2025 году и оплата взносов за этот период. Учесть годы до 2023 уже нельзя, если в них не платились добровольные взносы.

"Благодаря системе добровольного пенсионного страхования граждане могут активно влиять на свой стаж и пенсионные коэффициенты, обеспечивая себе более комфортную будущую пенсию. Это позволяет самостоятельно определить размер будущих выплат. Однако перед принятием решения обратиться к специалисту или консультанту в сфере пенсионного страхования всегда будет полезно, чтобы оценить возможности и выбрать наиболее выгодный вариант для себя", — рассказал Чаплин.

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