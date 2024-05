Различия между обычным страхованием жизни и страхованием жизни при оформлении ипотеки: ключевые аспекты

Страхование жизни в общем виде и страхование жизни при оформлении ипотеки схожи только в двух аспектах: оба вида страхования являются добровольными и предоставляют выплаты в случае смерти или заболевания. Теперь рассмотрим, в чем их различия.

