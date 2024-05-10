Различия между обычным страхованием жизни и страхованием жизни при оформлении ипотеки: ключевые аспекты

Всё о различиях между обычной и ипотечной страховкой жизни

Страхование жизни в общем виде и страхование жизни при оформлении ипотеки схожи только в двух аспектах: оба вида страхования являются добровольными и предоставляют выплаты в случае смерти или заболевания. Теперь рассмотрим, в чем их различия.

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Первое касается гибкости условий. Стандартный полис жизни и здоровья, не связанный с кредитом, предоставляет возможность включения различных дополнительных услуг по выбору клиента, в то время как ипотечное страхование ограничивается базовым перечнем рисков: болезнь, инвалидность и смерть от несчастного случая.

Второе различие заключается в сумме страхового покрытия. В обычной страховке она может варьироваться и достигать значительных сумм, например, от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей. В случае ипотечной страховки размер покрытия соответствует сумме долга по ипотеке или превышает её.

Третье различие связано с выгодоприобретателем. В ипотечных страховках помимо застрахованного лица также выступает банк. В случае стандартной страховки выплаты получают сам клиент или его близкие.

Четвертое отличие обусловлено сроком действия страхового договора. Для обычных страховок этот срок может быть очень коротким, от нескольких дней до года, в зависимости от пожеланий клиента. Для ипотечных полисов срок действия растягивается до момента окончательного погашения займа.