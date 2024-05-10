Стильные варианты: как сочетать парео с одеждой на пляже и в городе в летний сезон

Представьте себе, что вам предстоит долгое путешествие, и в вашем распоряжении только небольшой чемодан. Что бы вы выбрали? Миниатюрные косметические средства или удобную обувь для прогулок? Выбор каждого индивидуален и зависит от множества факторов, таких как место назначения, личные предпочтения в одежде и длительность поездки. Однако существует один универсальный предмет, который зачастую остается в тени при составлении списка вещей — платок.
Платок, известный также как саронг, шарф или парео, является, пожалуй, одним из самых недооцененных предметов курортного гардероба. Он часто пропускается при упаковке вещей, поскольку занимает мало места в чемодане, но знание того, как его правильно носить, может показаться непонятным. Однако стилист Алина Лобанова утверждает, что платок — это важный и универсальный аксессуар.
Один из простых способов использования платка — подбор его под цвет и рисунок вашего купальника. Попробуйте сочетать бикини с принтом с соответствующим платком и добавьте яркие аксессуары для завершения образа. Также можно использовать платок в качестве топа, что подойдет для повседневного летнего образа. Превратите платок в юбку, просто сделав узел на бедре, и вы будете готовы к пляжному отдыху.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.