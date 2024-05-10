Стильные варианты: как сочетать парео с одеждой на пляже и в городе в летний сезон

Полезные советы: как максимально использовать платок в путешествии

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Представьте себе, что вам предстоит долгое путешествие, и в вашем распоряжении только небольшой чемодан. Что бы вы выбрали? Миниатюрные косметические средства или удобную обувь для прогулок? Выбор каждого индивидуален и зависит от множества факторов, таких как место назначения, личные предпочтения в одежде и длительность поездки. Однако существует один универсальный предмет, который зачастую остается в тени при составлении списка вещей — платок.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Платок, известный также как саронг, шарф или парео, является, пожалуй, одним из самых недооцененных предметов курортного гардероба. Он часто пропускается при упаковке вещей, поскольку занимает мало места в чемодане, но знание того, как его правильно носить, может показаться непонятным. Однако стилист Алина Лобанова утверждает, что платок — это важный и универсальный аксессуар.

Один из простых способов использования платка — подбор его под цвет и рисунок вашего купальника. Попробуйте сочетать бикини с принтом с соответствующим платком и добавьте яркие аксессуары для завершения образа. Также можно использовать платок в качестве топа, что подойдет для повседневного летнего образа. Превратите платок в юбку, просто сделав узел на бедре, и вы будете готовы к пляжному отдыху.