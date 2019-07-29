"Зенит" может купить футболиста "Барселоны" Малкома

"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Малкому. 22-летний бразилец может оказаться в Санкт-Петербурге этим летом. Сейчас стороны ведут переговоры о переходе футболиста, которые близки к завершению.

По сведениям Marca, футболист дал согласие на переход. "Барселона" хочет получить за футболиста 40 млн евро. Питерцы пытаются снизить стоимость игрока.

Малком является воспитанником "Коринтианса", цвета которого защищал с 2013 по 2015 год, после чего перебрался в "Бордо". Прошлым летом хавбек был близок к переходу в "Рому", однако "Барселоне" удалось перехватить его. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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