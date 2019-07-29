Вратарь Василевский подписал восьмилетний контракт с "Тампой"

Голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский подписал новый контракт с клубом. Соглашение между сторонами рассчитано на восемь лет. В среднем россиянин будет получать 9,5 млн евро за сезон. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Василевский два сезона отыграл за "Салават Юлаев", а в 2014 году переехал за океан. В составе "Тампы" он провел 208 матчей, в которых одержал 124 победы и 18 раз не пропустил ни одной шайбы.
В составе сборной России трижды выступал на чемпионате мира. В 2014 году завоевал с командой золото.
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