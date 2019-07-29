Мамаев в тюрьме научился пить "чифир"

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев рассказал о том, чему научился в тюрьме. Сейчас спортсмен отбывает наказание в ИК-4 Белгородской области.
"Пить "чифир"? Научился еще в "Бутырке". Везде, где мы были, пили "чифир". Сначала нам заваривали, потом мы сами научились. Никакого секрета там нет - чай и кипяток", - заявил Мамаев в интервью "МК".
Мамаев был осужден за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. В драке пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник Денис Пак. Следствие и судебный процесс заняли 8 месяцев. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1,5 годам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.
Время, проведенное в СИЗО, будет зачтено как 1 к 1,5. Мамаев и Протасовицкий выйдут на свободу в ноябре, братья Кокорины - на месяц позже. Кроме того, все четверо могут просить об УДО в первый же день пребывания в колонии.
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