Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Пресс-служба УФСИН по Москве сообщила, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев более не находятся в "Бутырке". Они отправлены в колонию, которая находится недалеко от столицы России.



Видео избиения водителя Ушаковой, в котором участвовали Кокорин и Мамаев / Новости от 09.10.2018 13:45

Ранее стало известно, что Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий будут отбывать наказание в одной колонии. Все четверо были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года.

В драке пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник Денис Пак. Следствие и судебный процесс заняли 8 месяцев. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1,5 годам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Время, проведенное в СИЗО, будет зачтено как 1 к 1,5. Мамаев и Протасовицкий выйдут на свободу в ноябре, братья Кокорины - на месяц позже. Кроме того, все четверо могут просить об УДО в первый же день пребывания в колонии.

Читайте также:

"Зенит", как и "Спартак", будет играть в форме из пластиковых бутылок

Президент "Ростова" выразил недовольство руководством "Чайки"