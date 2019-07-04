"Зенит", как и "Спартак", будет играть в форме из пластиковых бутылок

"Зенит" презентовал форму команды на новый сезон. Домашний комплект выполнен в традиционных сине-бело-голубых цветах клуба. Гостевой комплект будет полностью белым.



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Питерский клуб, как и "Спартак", будет пользоваться формой фирмы Nike. Изготовитель использовал переработанный мусор, то есть пластиковые бутылки. В среднем на изготовление одного комплекта необходимо 16 бутылок. Материал создают путем плавления. В итоге получается тонкая пластиковая нить, из которой делают полиэфирную ткань.

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