Кокорин и Мамаев не стали участвовать в шахматном турнире

В Исправительной колонии №4 Белгородской области прошел всероссийский шахматный турнир среди заключенных. Участие в соревнованиях приняли 10 человек, но футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не стали играть в шахматы.



Кокорин стал чемпионом России и победу одержал будучи за решеткой

"Всего в общероссийской акции массовой игры в шахматы, которая сегодня открыла первый всероссийский чемпионат среди осужденных, приняло участие более 20 тысяч участников в более чем 700 учреждениях. В том числе, в акции участвовало две команды по 5 человек в ИК №4 Белгородской области", - приводит "РИА Новости" заявление ФСИН.

Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы. Первый получил 18 месяцев тюрьмы, второй - 17 месяцев. Мамаев выйдет на свободу в ноябре, Кокорин - в декабре.

Читайте также:

Тульский "Арсенал" огласил цену на билеты на первый еврокубковый матч

"Зенит" хочет подписать египетского Трезеге

Экс-футболистам сборной Англии предлагали деньги за критику Катара