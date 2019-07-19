Кокорин и Мамаев не стали участвовать в шахматном турнире

В Исправительной колонии №4 Белгородской области прошел всероссийский шахматный турнир среди заключенных. Участие в соревнованиях приняли 10 человек, но футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не стали играть в шахматы.
"Всего в общероссийской акции массовой игры в шахматы, которая сегодня открыла первый всероссийский чемпионат среди осужденных, приняло участие более 20 тысяч участников в более чем 700 учреждениях. В том числе, в акции участвовало две команды по 5 человек в ИК №4 Белгородской области", - приводит "РИА Новости" заявление ФСИН.
Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы. Первый получил 18 месяцев тюрьмы, второй - 17 месяцев. Мамаев выйдет на свободу в ноябре, Кокорин - в декабре.
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