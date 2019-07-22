Кокорин и Мамаев буду получать зарплату в колонии

В ИК-4 Белгородской области назвали профессию футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на время отбывания наказания. Игроки будут работать в швейном тюремном цехе, сообщают "Вести".



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Футболисты в тюрьме будут заниматься упаковкой одноразовых костюмов. Они будут работать шесть дней в неделю по восемь часов. Зарплата игроков составит 11 280 рублей, а после вычета налогов - 9 300 рублей.

Напомним, Кокорин и Мамаев отбывают наказание за участие в двух драках в центре Москвы. Также арестованы младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. С октября задержанные находились в СИЗО, затем были этапированы в колонию. Суд приговорил братьев Кокориных к полутора годам лишения свободы, а Мамаева и Протасовицкого - к году и пяти месяцам.

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