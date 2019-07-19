"Зенит" хочет подписать египетского Трезеге

"Зенит" интересуется нападающим сборной Египта и турецкого клуба "Касымпаша" Махмуда Хассана, который более известен как Трезеге, сообщает Betting Insider. Трансфером игрока занимается агент Шандор Варга, помогавший питерцам подписать украинского защитника Ярослава Ракицкого.

Стороны ведут переговоры. "Касымпаша" хочет получить за футболиста 10 млн евро. В 2017 году турецкий клуб купил Трезеге у "Андерлехта" за 2 млн.

Ранее египтянин выступал за каирский "Аль-Ахли", бельгийский "Андерлехт" и "Мускрон". В прошлом сезоне Трезеге провел 34 матча в чемпионате Турции, в которых забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.

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