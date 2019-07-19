Капитан "Нефтчи" назвал тульский "Арсенал" опасным соперником

Капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов рассказал, чего ожидает от матчей 2-го отборочного раунда Лиги Европы против тульского "Арсенала". В 1-м круге азербайджанская команда обыграла молдавскую "Сперанцу" с общим счетом 9:0.
"Это уже другой уровень. Представитель чемпионата России физически более сильная команда. В матчах с ним потребуется более силовая игра", - заявил Махмудов в интервью Azerisport.
Первая игра между "Арсеналом" и "Нефтчи" состоится 25 июля в Туле. Ответный поединок - 1 августа в Баку.
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