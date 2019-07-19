Экс-футболистам сборной Англии предлагали деньги за критику Катара

Двум бывшим футболистам сборной Англии были предложены деньги за критику организаторов чемпионата мира-2022 в Катаре. Они должны были публично высказывать свое недовольство тем, что ФИФА отдала турнир этой азиатской стране.



Путин передает права Кубка Мира по футболу Катару | Sport24

По информации The Times, этими футболистами были Сол Кэмпбелл и Стэн Коллимор. Первый уже признал, что получал предложение, но заявил, что отказался от предложения. Деньги могли поступать от политической оппозиции в Катаре.

ЧМ-2022 был отдан Катару в марте 2009 года. В финальном голосовании катарцы обошли США. Позже ФИФА был раскритикован за выбор, а сам турнир пришлось переносить на ноябрь-декабрь из-за жары в арабской стране.

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