Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 15% россиян ни за что не переедут в загородный дом
65-летний шотландец отправился в отпуск в Таиланд и бесследно исчез
СК "Абсолют Страхование" выплатила 8,5 млн рублей за украденные консоли
Сладкая гречневая каша в мультиварке: вкусное и полезное начало дня
Ветеринары дали ответ, какую воду давать кошке
Medical Xpress: пересадка органов может изменить личность человека
Названа польза фиников для здоровья
Анастасия Ивлеева рассказала о возможном возвращении к съемкам в "Орле и решке"
Только вода понадобится для орхидеи
Rolls-Royce готовит революцию: новый Cullinan Series II удивит роскошным дизайном и инновациями

Rolls-Royce обновляет Cullinan до версии Series II, добавляя новые технологии

0:49
Авто

Rolls-Royce обновил свой популярный внедорожник Cullinan, представив его версию Series II, которая оснащена новыми технологиями и дизайном.

Rolls-Royce обновляет Cullinan до версии Series II, добавляя новые технологии
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Внешние изменения включают более обтекаемые фары, обновленную решетку радиатора с подсветкой и 23-дюймовые колеса. Внутри автомобиль получил стеклянную панель, охватывающую всю приборную панель, и цифровую приборную панель, интегрированную в информационно-развлекательную систему.

Новые материалы отделки и обивка, разработанные совместно с мастерами своего дела, делают салон еще более роскошным. Под капотом остается знакомый 6,75-литровый V12 с турбонаддувом, соединенный с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло

В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.

Распознавание некачественного моторного масла: экспертные советы
Полина Гагарина на репетиции проводит время с возлюбленным Миковым
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Американский танк M1 Abrams прячется от дуэли с русской техникой Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Красивыми и изящными будут ирисы, если правильно будете за ними ухаживать
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Последние материалы
СК "Абсолют Страхование" выплатила 8,5 млн рублей за украденные консоли
Сладкая гречневая каша в мультиварке: вкусное и полезное начало дня
Ветеринары дали ответ, какую воду давать кошке
Rolls-Royce обновляет Cullinan до версии Series II, добавляя новые технологии
Medical Xpress: пересадка органов может изменить личность человека
Названа польза фиников для здоровья
Анастасия Ивлеева рассказала о возможном возвращении к съемкам в "Орле и решке"
Только вода понадобится для орхидеи
Пять детокс-соков для преображения кожи: откройте секрет природной красоты
Айза-Лилуна Ай заявила, что не собирается давать бывшим партнерам второй шанс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников