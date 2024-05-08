Rolls-Royce готовит революцию: новый Cullinan Series II удивит роскошным дизайном и инновациями

Rolls-Royce обновляет Cullinan до версии Series II, добавляя новые технологии

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Rolls-Royce обновил свой популярный внедорожник Cullinan, представив его версию Series II, которая оснащена новыми технологиями и дизайном.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Внешние изменения включают более обтекаемые фары, обновленную решетку радиатора с подсветкой и 23-дюймовые колеса. Внутри автомобиль получил стеклянную панель, охватывающую всю приборную панель, и цифровую приборную панель, интегрированную в информационно-развлекательную систему.

Новые материалы отделки и обивка, разработанные совместно с мастерами своего дела, делают салон еще более роскошным. Под капотом остается знакомый 6,75-литровый V12 с турбонаддувом, соединенный с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.