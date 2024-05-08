Rolls-Royce обновил свой популярный внедорожник Cullinan, представив его версию Series II, которая оснащена новыми технологиями и дизайном.
Внешние изменения включают более обтекаемые фары, обновленную решетку радиатора с подсветкой и 23-дюймовые колеса. Внутри автомобиль получил стеклянную панель, охватывающую всю приборную панель, и цифровую приборную панель, интегрированную в информационно-развлекательную систему.
Новые материалы отделки и обивка, разработанные совместно с мастерами своего дела, делают салон еще более роскошным. Под капотом остается знакомый 6,75-литровый V12 с турбонаддувом, соединенный с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.