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Сладкая гречневая каша с сухофруктами: без хлопот готовим её в мультиварке

Сладкая гречневая каша в мультиварке: вкусное и полезное начало дня

1:44
Еда

Если вы хотите приготовить вкусную сладкую гречневую кашу с сухофруктами в мультиварке, просто следуйте этому простому рецепту от сайта "Лайфхакер.ру".

Сладкая гречневая каша в мультиварке: вкусное и полезное начало дня
Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn is licensed under public domain

Ингредиенты:

— Сухофрукты (на выбор) — 80 г,

— Гречка — 80 г,

— Сахар — 25 г,

— Сливочное масло — 20 г,

— Молоко — 400 мл,

— при желании можно добавить орехи, тыквенные семечки и свежие ломтики банана.

Приготовление

  1. Тщательно промойте и обсушите сухофрукты, которые вы выбрали для каши.
  2. Промойте гречку, чтобы удалить лишний крахмал, и поместите её в чашу мультиварки. Затем добавьте сахар, сливочное масло и молоко вместе с гречкой. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно смешались.
  3. Установите на мультиварке режим приготовления "Каша", "Молочная каша" или "Тушение" и задайте время на 1 час. При этом каша будет готовиться под закрытой крышкой, позволяя ингредиентам хорошо прогореть и завариться.
  4. Примерно за 20 минут до окончания программы добавьте сухофрукты в кашу и тщательно перемешайте, чтобы они равномерно распределились по всей каше.
  5. При подаче можно украсить кашу свежими орехами, тыквенными семечками и ломтиками сладкого банана. Это добавит дополнительный вкус и текстуру к каше.

С этим простым рецептом можно легко приготовить вкусную сладкую гречневую кашу с сухофруктами в мультиварке. Она идеально подходит для завтрака или полдника, даря вам питательность и удовольствие от ее вкуса. Наслаждайтесь этим вкусным блюдом!

ВКУСНАЯ ГРЕЧНЕВАЯ МОЛОЧНАЯ КАША В МУЛЬТИВАРКЕ, РЕЦЕПТ ГРЕЧНЕВОЙ КАШИ | ГРЕЧКА #МУЛЬТИВАРКА
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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