Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинские оборонные компании не будут конкурировать с западными
Творческий путь актёра, который в "Бриллиантовой руке" интересовался, зачем Володька сбрил усы
Врачи Кубани рассказали о развитии телемедицины в России
Жители Тюменской области встали на борьбу с наркозакладчиками
NYT: учёные доказали эволюционное преимущество менопаузы
Куба стремится привлечь инвесторов из России в тур-отрасль
Политолог раскрыл истинное значение мирного плана Медведева по Украине
Скидки на китайские автомобили в РФ могут закончиться в ближайшее время
Филипп Киркоров пришёл на выборы президента с отцом
Варим гречку правильно: чтобы каша была рассыпчатой и сохранила полезные свойства, нужно перед варкой сделать это

Диетолог рассказала, как приготовить полезную и вкусную гречневую кашу

1:19
Еда

Гречка — довольно популярный продукт среди россиян. Однако о том, как готовить её правильно, знают немногие.

Диетолог рассказала, как приготовить полезную и вкусную гречневую кашу
Фото: commons.wikimedia.org by Derbeth is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чтобы гречневая каша получилась не только вкусной, но и полезной, необходимо учитывать свойства продукта, рассказала диетолог Анна Белоусова.

Рецепт приготовления гречневой каши довольно простой — налил воду, засыпал крупу и варишь на медленном огне. Однако при таком способе гарнир не всегда получается рассыпчатым, да и полезные свойства гречки теряются.

Чтобы этого не произошло, диетолог рекомендует предварительно прогреть крупу на сухой сковороде. Как только появится выраженный запах гречки, её уже можно смело бросать в кастрюлю и варить.

"И когда вода практически выкипела, мы туда кладём масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами. А дальше то, что сейчас помнят очень немногие, бабушкин рецепт: как только вся вода ушла, берём полотенце, накрываем кастрюлю, ставим под подушку, и пусть она там доходит", — поделилась лайфхаком диетолог.

Также известный факт, что гречка богата железом, правда оно не очень активно усваивается нашим организмом. Однако если в гречку добавить перец и помидоры, залить апельсиновым соком, то железо легко усвоится, отметила Анна Белоусова.

Как варить гречку на воде
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Рассада будет сильной и здоровой: обязательно полейте её этим средством через 5-10 дней после пикировки

Удобрение этим средством укрепит рассаду.

Борная кислота — универсальное средство, применяемое как удобрение для растений
Директор молокозавода Квасникова посоветовала проверять качество масла в Роспотребнадзоре
Масло жирностью ниже 82,5% — совсем не оно. Директор молокозавода раскрыла секреты производителей
Этот дивный кустарник красив круглый год: садоводы выбирают его за яркие цветы и изящные побеги
Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой
Патриотический подъём в России будет условием высокой явки на выборах Дмитрий Плотников ВСУ "вырезаны" ночью в Козинке и уничтожены при отходе на дистанционно заминированное поле Любовь Степушова Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Максим Галкин* показал, как весело проводит время с сыном Гарри и дочкой Лизой в Израиле
Это растение превратит ваш сад в тропический рай: привлекает своей насыщенно-зелёной листвой и крупными гроздьями ярких цветков
Это растение превратит ваш сад в тропический рай: привлекает своей насыщенно-зелёной листвой и крупными гроздьями ярких цветков
Последние материалы
Инстасамка пришла на выборы с дерзкой надписью на футболке
Породы собак, которые уживутся в доме с аллергиками
Behaviour Interactive приобрела монреальскую студию Fly
Пены для ванны с расслабляющим ароматом и веганским составом
Церемонию вручения Премии РБ посетит легенда футбола Кафу
Специалист по химчистке Елена Кускова посоветовала, как лучше ухаживать за пуховиком после зимы
Диетолог рассказала, как приготовить полезную и вкусную гречневую кашу
Издание Variety опубликовало список вероятных претендентов на "Оскар-2025"
Чем и как обеззараживать садовые инструменты
Патриотический подъём в России будет условием высокой явки на выборах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников