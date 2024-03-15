Варим гречку правильно: чтобы каша была рассыпчатой и сохранила полезные свойства, нужно перед варкой сделать это

Гречка — довольно популярный продукт среди россиян. Однако о том, как готовить её правильно, знают немногие.
Чтобы гречневая каша получилась не только вкусной, но и полезной, необходимо учитывать свойства продукта, рассказала диетолог Анна Белоусова.
Рецепт приготовления гречневой каши довольно простой — налил воду, засыпал крупу и варишь на медленном огне. Однако при таком способе гарнир не всегда получается рассыпчатым, да и полезные свойства гречки теряются.
Чтобы этого не произошло, диетолог рекомендует предварительно прогреть крупу на сухой сковороде. Как только появится выраженный запах гречки, её уже можно смело бросать в кастрюлю и варить.
"И когда вода практически выкипела, мы туда кладём масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами. А дальше то, что сейчас помнят очень немногие, бабушкин рецепт: как только вся вода ушла, берём полотенце, накрываем кастрюлю, ставим под подушку, и пусть она там доходит", — поделилась лайфхаком диетолог.
Также известный факт, что гречка богата железом, правда оно не очень активно усваивается нашим организмом. Однако если в гречку добавить перец и помидоры, залить апельсиновым соком, то железо легко усвоится, отметила Анна Белоусова.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.