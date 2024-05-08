"Заблудилась с нынешними": Айза отказала бывшим в надежде на возобновление отношений

Айза-Лилуна Ай заявила, что не собирается давать бывшим партнерам второй шанс

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и предпринимательница Айза-Лилуна Ай объявила в своем Instagram*, что не планирует давать своим бывшим возлюбленным второй шанс на возобновление отношений, объясняя, что ей нужно разобраться с текущими отношениями.

Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 3.0

Айза была замужем дважды, в том числе за рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым), от которого у нее есть сын Сэм. Недавно она подала на алименты против Гуфа, чтобы покрыть расходы на образование сына, планирующего поступить в университет в Сингапуре.

* — запрещенная социальная сеть в России.