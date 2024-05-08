"Заблудилась с нынешними": Айза отказала бывшим в надежде на возобновление отношений

Блогерша и предпринимательница Айза-Лилуна Ай объявила в своем Instagram*, что не планирует давать своим бывшим возлюбленным второй шанс на возобновление отношений, объясняя, что ей нужно разобраться с текущими отношениями.
Айза была замужем дважды, в том числе за рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым), от которого у нее есть сын Сэм. Недавно она подала на алименты против Гуфа, чтобы покрыть расходы на образование сына, планирующего поступить в университет в Сингапуре.
* — запрещенная социальная сеть в России.
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