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"Заблудилась с нынешними": Айза отказала бывшим в надежде на возобновление отношений

Айза-Лилуна Ай заявила, что не собирается давать бывшим партнерам второй шанс

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Шоу-бизнес

Блогерша и предпринимательница Айза-Лилуна Ай объявила в своем Instagram*, что не планирует давать своим бывшим возлюбленным второй шанс на возобновление отношений, объясняя, что ей нужно разобраться с текущими отношениями.

Айза-Лилуна Ай заявила, что не собирается давать бывшим партнерам второй шанс
Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 3.0

Айза была замужем дважды, в том числе за рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым), от которого у нее есть сын Сэм. Недавно она подала на алименты против Гуфа, чтобы покрыть расходы на образование сына, планирующего поступить в университет в Сингапуре.

* — запрещенная социальная сеть в России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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